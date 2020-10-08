Конфигурация тройной камеры OPPO A15 официально подтверждена

Компания OPPO планирует выпустить новый OPPO A15 на нескольких рынках, таких как Индия, Таиланд, Индонезия и Европа.

OPPO A15 получит основную камеру с тремя модулями в квадратном корпусе. Камера оснащена 13-мегапиксельным основным объективом, 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным сенсором. Помимо деталей камеры, пока известно лишь несколько характеристик OPPO A15. Его сертификация FCC показала, что он имеет батарею емкостью 4230 мАч, которая поддерживает зарядку 10 Вт, порт USB-C и 3,5-мм звук. В телефоне также есть традиционный датчик отпечатков пальцев на задней панели. Дата запуска A15 до сих пор остается загадкой.