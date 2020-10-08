Конфигурация тройной камеры OPPO A15 официально подтверждена

OPPO A15 получит основную камеру с тремя модулями в квадратном корпусе. Камера оснащена 13-мегапиксельным основным объективом, 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным сенсором. Помимо деталей камеры, пока известно лишь несколько характеристик OPPO A15. Его сертификация FCC показала, что он имеет батарею емкостью 4230 мАч, которая поддерживает зарядку 10 Вт, порт USB-C и 3,5-мм звук. В телефоне также есть традиционный датчик отпечатков пальцев на задней панели. Дата запуска A15 до сих пор остается загадкой.
Компания OPPO планирует выпустить новый OPPO A15 на нескольких рынках, таких как Индия, Таиланд, Индонезия и Европа.