Конкурент Redmi Note 7 Pro обойдется в 215 долларов

Профильное издание Slashleaks поделилось характеристиками и ценами на смартфон Realme 3 Pro, который многие называют потенциальным конкурентом Redmi Note 7 Pro. Итак, аппарат получит мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 6,3 дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass 5, версии на 4/64 ГБ, 6/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 4015 мАч, сдвоенную камеру на 16-Мп и 5 Мп, а также фронтальную камеру на 25 Мп. Цена младшей версии составит 215 долларов. Официальный анонс Realme 3 Pro состоится уже 22 апреля.