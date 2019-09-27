Корпус BitFenix ​​Nova Mesh TG A-RGB краткий обзор

В августе BitFenix выпустила два новых корпуса Nova Mesh и Nova Mesh TG. Корпус поставляется с четырьмя вентиляторами, три из них 120 мм установлены спереди. Четвертый находится сзади, и все они имеют подсветку.

Блок питания скрыт кожухом, корпус дает возможность установить материнскую плату вплоть до размера E-ATX и видеокарту до 34 см.

Так же возможна установка процессорного кулера высотой до 160 мм, а для жидкостного охлаждения 240 мм радиатор сверху и 360 мм спереди.

Присутствует отсек для накопителей куда можно установить два 2,5 "или 3,5" диска, а так же три 2,5-дюймовых отсека для дисков также доступны за лотком для материнской платы.

Корпус доступен в черном и белом цветах, а стоимость 65 евро.