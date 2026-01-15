Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo представлен сегодня

Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo предлагает гибкость в настройке внешнего вида и эффективности охлаждения за счет двух сменных передних панелей: сетчатой и стеклянной. Выпускается в версиях SA (Standard ARGB) и PA (Performance ARGB), что позволяет адаптировать сборку под индивидуальные предпочтения, сохраняя при этом отличный воздушный поток и эффективное рассеивание тепла.