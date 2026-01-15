Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo представлен сегодня
Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo предлагает гибкость в настройке внешнего вида и эффективности охлаждения за счет двух сменных передних панелей: сетчатой и стеклянной. Выпускается в версиях SA (Standard ARGB) и PA (Performance ARGB), что позволяет адаптировать сборку под индивидуальные предпочтения, сохраняя при этом отличный воздушный поток и эффективное рассеивание тепла.
- Встроенный кронштейн для поддержки видеокарты – повышает структурную устойчивость и предотвращает провисание видеокарты.
- Двухкамерная компоновка – разделяет блок питания и кабели для повышения эффективности воздушного потока и чистоты внутри корпуса.v
- Конструкция панели, не требующая инструментов для монтажа, упрощает установку, модернизацию и обслуживание системы.
- Конструкция со сменной передней панелью – включает в себя варианты с вентиляционной сеткой и закаленным стеклом, позволяющие пользователям переключаться между эффективностью охлаждения и эстетическим оформлением.
- Высокоэффективная сетчатая структура обеспечивает максимальный приток свежего воздуха для стабильного охлаждения при высоких системных нагрузках.
- Просторный корпус – поддержка материнских плат EATX, BTF, ATX, mATX и ITX для гибких конфигураций высокого класса.
- До 12 мест для установки вентиляторов — обеспечивают широкие возможности настройки воздушного потока для высокопроизводительных сборок.
- Комплексная защита от пыли – со съемными фильтрами, помогающая поддерживать чистоту системы в течение длительного времени.
- Доступны версии PA и SA – предлагаются варианты PA (Performance ARGB) и SA (Standard ARGB) для соответствия различным предпочтениям в области охлаждения и подсветки.
