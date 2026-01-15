Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo представлен сегодня

Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo предлагает гибкость в настройке внешнего вида и эффективности охлаждения за счет двух сменных передних панелей: сетчатой и стеклянной. Выпускается в версиях SA (Standard ARGB) и PA (Performance ARGB), что позволяет адаптировать сборку под индивидуальные предпочтения, сохраняя при этом отличный воздушный поток и эффективное рассеивание тепла.

  • Встроенный кронштейн для поддержки видеокарты – повышает структурную устойчивость и предотвращает провисание видеокарты.
  • Двухкамерная компоновка – разделяет блок питания и кабели для повышения эффективности воздушного потока и чистоты внутри корпуса.v
  • Конструкция панели, не требующая инструментов для монтажа, упрощает установку, модернизацию и обслуживание системы.
  • Конструкция со сменной передней панелью – включает в себя варианты с вентиляционной сеткой и закаленным стеклом, позволяющие пользователям переключаться между эффективностью охлаждения и эстетическим оформлением.
  • Высокоэффективная сетчатая структура обеспечивает максимальный приток свежего воздуха для стабильного охлаждения при высоких системных нагрузках.
  • Просторный корпус – поддержка материнских плат EATX, BTF, ATX, mATX и ITX для гибких конфигураций высокого класса.
  • До 12 мест для установки вентиляторов — обеспечивают широкие возможности настройки воздушного потока для высокопроизводительных сборок.
  • Комплексная защита от пыли – со съемными фильтрами, помогающая поддерживать чистоту системы в течение длительного времени.
  • Доступны версии PA и SA – предлагаются варианты PA (Performance ARGB) и SA (Standard ARGB) для соответствия различным предпочтениям в области охлаждения и подсветки.
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?…
Сегодня изучаем и собираем систему в корпусе GAMEMAX CLAW 360 с агрессивным дизайном, продуваемой рабочей…
Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo представлен сегодня…
Корпус Formula V Line Air Power G9 Duo предлагает гибкость в настройке внешнего вида и эффективности охла…
Представлен мини-ПК Khadas Mind Pro на Core Ultra 3…
Компания Khadas представила компактный компьютер Mind Pro, который основан на 16-ядерных процессорах Inte…
Представлен корпус GAMEMAX BLADE CONCEPT…
GAMEMAX анонсирует старт продаж игрового корпуса BLADE CONCEPT. Это флагманская основа для сборки ПК с но…
Представлен мини-ПК Beelink SER10 на Ryzen AI 400…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью SER10, которая основана на чипах AMD AI 400 …
Представлены мини-ПК Orico OminiPro на Ryzen 7 8845HS…
Компания Orico пополнила ассортимент мини-ПК моделью OminiPro, которая очень похожа на Apple Mac Pro свои…
Представлен мини-ПК MSI Cubi 5 1M…
Компания MSI пополнила ассортимент компактных ПК моделью Cubi 5 1M, которая основана на чипах Intel вплот…
Представлен корпус Formula V Line Crystal U9…
Formula V Line Crystal U9 привлекает внимание элегантным дизайном с изогнутой фронтальной панелью из зака…
Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11Компактный корпус mini Tower. Обзор FORMULA SFF T11
GameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпусаGameMAX F46 обзор, тесты и сборка корпуса
Стильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тестыСтильный корпус с отделкой под дерево. Formula Timberline T2 обзор и тесты
XPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпусаXPG LANDER 300 обзор, тесты и сборка стильного корпуса
GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?GAMEMAX CLAW 360 обзор, тесты и сборка. Стоит ли брать?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor