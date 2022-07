Корпус NZXT H510i Rivals Limited Edition выпущен в ограниченном количестве

NZXT представила корпус H510i выполненный на тему популярного аниме My Hero Academia. Напомним, что ранее, производитель выпустил корпус NZXT H510i All Might ограниченной серии.

В целом корпус H510i Rivals Limited Edition не отличается от оригинального, за исключением внешнего дизайна.

NZXT H510i Rivals Limited Edition имеет уникальный дизайн с изображениями персонажей Deku и Bakugo. Корпус окрашен в желтый цвет. В комплектацию с корпусом входит магнитная шайба PLUS ULTRA и брелок Rivals.

NZXT H510i Rivals Limited Edition продается по цене 249,99 долларов.