Kospet Raptor стоят копейки

Достаточно часто можно услышать от пользователей жалобы на то, что умные часы стоят слишком дорого и не подходят в большинстве ситуаций для того, чтобы вы могли с комфортом работать в разных ситуациях. Например, не каждые часы подходят для работы в тяжелых условиях, когда они могут быть поцарапаны буквально чем-угодно. В таких ситуациях настоятельно рекомендуем присмотреться к устройству Kospet Raptor, которое сегодня было официально анонсировано. Главная особенность часов в том, что они стоят 38 долларов и при этом обладают достаточно прочным корпусом. Он отлично справляется с поставленными задачами и не дает устройству выйти из строя даже при весьма высоких нагрузках. Проблема только в том, что данные часы пока что не совсем готовы к продаже.

Комментарии и отзывы Kospet Raptor
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