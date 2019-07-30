Красивая модель OnePlus 7 Pro

Дисплей аппарата защищён от царапин и падений закаленным стеклом Gorilla Glass 6 и лишён вырезов: фронтальная камера с выдвижным механизмом спрятана в верхнем торце корпуса и не отвлекает от картинки на экране. За автономность смартфона отвечает ёмкий аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт — она «заправит» смартфон на 48% всего за 20 минут.Флагманский смартфон построен на базе актуального восьмиядерного процессора Snapdragon 855 в комбинации с быстрым накопителем UFS 3.0 и приличным объёмом оперативной памяти. Производительность устройства позволит еще несколько лет не задумываться об апгрейде. Тройная камера со светосильной оптикой делает качественные снимки даже при плохом освещении или ночью.OnePlus 7 Pro — флагманский гаджет без рамок, челок и трендовых вырезов. Аппарат быстро обрёл популярность у пользователей, а продавцы нередко предлагают его в рамках различных интересных предложений. Сейчас на JD можно приобрести комбо из смартфона в модификации 8/256 ГБ и фирменных беспроводных наушников по выгодной цене.Стоимость новинки составит 100 долларов.