Красивый смартфон UMIDIGI A1 Pro

Компания UMIDIGI выпустила смартфон для сэлфи. Аппарат также получил 3 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ (использование microSD-карт до 256 Гб), глобальную поддержку 4G LTE, аккумулятор на 3150 мА/ч (быстрая зарядка мощностью 5В/2А), порт USB Type-C, пару SIM-слотов, сканер отпечатка пальца.Стартовал прием пред-заказов на смартфон A1 Pro компании UMIDIGI. Новинка унаследовала от «старших братьев» все фишки: крупный экран (18:9) в 5,5-дюйма по диагонали с тонкими рамками, симметричный порт USB Type-C, двойную основную камеру (5 + 13 Мп), функцию распознавания пользователя по лицу. В комплекте идут защитные чехол и пленка на экран.В основе девайса лежат 4-ядерный чип MediaTek MT6739 и GPU PowerVR GE8100. В роли ОС – Android 8.1 Oreo.О стоимости пока не известно.