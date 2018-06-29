Красный OnePlus 6 выпустят 2 июля

Изначально смартфон OnePlus 6 вышел в трех расцветках: глянцевой чёрной, матово чёрной и белой. Сегодня стало известно о том, что скоро флагман выйдет в новом, красном, цвете. Аппарат станет доступен в новой расцветке уже в 2 июля.

Напомним, что OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой для разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.