Красный Xiaomi Mi A1 вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам красной версии смартфона Mi A1, который ранее был доступен в розовом, золотом и черном цветовых вариантах. Напомним, что вошедший в программу Android One смартфон оснащен металлическим корпусом, двойной камерой, которая состоит из 12-Мп 50-мм телефотомодуля и 12-Мп 26-мм широкоугольного модуля, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и стеклом 2.5D с изогнутыми кромками, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3080 мАч, портом USB Type-C, инфракрасным портом и 3,5-мм аудиоразъемом.