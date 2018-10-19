Крошечный телефон от Kyocera с чернильным дисплеем

Компания Kyocera представила в Японии крошечный телефон с чернильным дисплеем Kyocera Card Keitai KY-01L.

Это сопутствующее устройство, которое должно быть сторонником мобильного телефона. KY-01L действительно маленький - не больше чем кредитная карта. Это около 9 сантиметров в высоту, 5 сантиметров в ширину, толщиной 5 миллиметров и весом 47 грамм.

Работает в автономном режиме 100 часов, и при непрерывном разговоре 110 минут. Само устройство может выполнять основные телефонные задачи например: совершать звонки, отправлять сообщения, просматривать веб-страницы, передавать данные по Bluetooth. Kyocera Card Keitai KY-01L влагозащищен по рейтингу IPX 2. Ожидается, что KY-01L начнет продажу в следующем месяце, и стоимость будет составлять 280 долларов.