Крупнейший релиз MIUI 12 для нескольких устройств

Функции устройств Xiaomi в большей степени зависят от их версий MIUI, чем от базовой версии Android, поэтому обновление версии MIUI - захватывающее событие. MIUI 12 был анонсирован в апреле 2020 года , по стопам MIUI 11, который приобрел огромную популярность благодаря аппаратному продвижению Xiaomi, а также изобилию функций в UX.
MIUI 12 включает в себя более чистый пользовательский интерфейс, новую анимацию, изменения в жестах навигации, новые живые обои и дизайн AOD, индикаторы конфиденциальности для микрофона, камеры и использования местоположения, улучшения многооконного режима и изображения в картинке. встроенный трекер сна и многие другие изменения.
Вот устройства, на которых в настоящее время доступна стабильная сборка MIUI 12:
- Redmi 10X - Добавлено 23.07.2020
- Redmi Note 8 Pro - Добавлено 01.07.2020
- POCO F1 - Добавлено 10.08.2020
- Redmi 10X Pro - Добавлено 23.07.2020
- Mi 10 Ultra - Добавлено 17.08.2020
- Mi 9 - Добавлено 30.06.2020
- Redmi K30 Ultra - Добавлено 12.08.2020
- Mi 10 Pro - Добавлено 30.06.2020
- Mi 9 Pro 5G - Добавлено 30.06.2020
- Redmi 9A - Добавлено 28.07.2020
- Redmi K20 / Mi 9T - Добавлено 30.06.2020
- Mi 8 - Добавлено 29.07.2020
- Mi 8 Pro - Добавлено 14.08.2020
- Mi 9 SE - Добавлено 23.07.2020
- Mi Note 3 - Добавлено 20.08.2020
- Redmi 9 - Добавлено 28.07.2020
- Redmi Note 7 / Redmi Note 7S - Добавлено 21.07.2020
- Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro - Добавлено 30.06.2020
- Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G - Добавлено 02.07.2020
- Mi 10 Lite 5G - Добавлено 20.07.2020
- Mi Max 3 - Добавлено 14.08.2020
- Mi Mix 3 - Добавлено 10.08.2020
- Redmi K30 4G / POCO X2 - Добавлено 30.06.2020
- Redmi K30 5G - Добавлено 30.06.2020
- Redmi K30i 5G - Добавлено 07.07.2020
- Mi 8 Lite - Добавлено 04.08.2020
- Mi 9 Lite / Mi CC9 - Добавлено 18.08.2020
- Mi Mix 2S - Добавлено 10.08.2020
- Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro - Добавлено 30.06.2020
- Redmi 6 Pro - Добавлено 06.08.2020
- Mi Note 10 / Mi CC9 Pro - Добавлено 23.07.2020
- Mi 10 - Добавлено 30.06.2020
- Mi 8 Explorer Edition - Добавлено 17.08.2020
- Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom - Добавлено 30.06.2020
- Redmi Note 7 Pro - Добавлено 28.07.2020
- Redmi S2 / Redmi Y2 (ysl) - Добавлено 06.08.2020