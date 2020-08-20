Крупнейший релиз MIUI 12 для нескольких устройств

MIUI 12 - это новейший крупный релиз для смартфонов Xiaomi, возможно, даже больше, чем скачок версии Android.

Функции устройств Xiaomi в большей степени зависят от их версий MIUI, чем от базовой версии Android, поэтому обновление версии MIUI - захватывающее событие. MIUI 12 был анонсирован в апреле 2020 года , по стопам MIUI 11, который приобрел огромную популярность благодаря аппаратному продвижению Xiaomi, а также изобилию функций в UX.

MIUI 12 включает в себя более чистый пользовательский интерфейс, новую анимацию, изменения в жестах навигации, новые живые обои и дизайн AOD, индикаторы конфиденциальности для микрофона, камеры и использования местоположения, улучшения многооконного режима и изображения в картинке. встроенный трекер сна и многие другие изменения.

Вот устройства, на которых в настоящее время доступна стабильная сборка MIUI 12: