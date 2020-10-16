Кулер Arctic Freezer 50 оценен в 60 евро

Компания Arctic пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью Freezer 50, которая совместима с процессорными разъёмами Intel LGA 115x, LGA 20xx и AMD Socket AM4. Новинка характеризуется двумя алюминиевыми башнями со 104 рёбрами, шестью U-образными теплопроводными никелированными трубками с прямым контактом, одним 120-мм вентилятором со скоростью вращения от 200 до 1800 об/мин, одним 140-мм вентилятором с диапазоном от 200 до 1700 об/мин, высотой 166 мм, массой 1160 граммов и пластиковым кожухом с ARGB-подсветкой. Большой радиатор накладывает ограничение в использовании модулей оперативной памяти высотой выше 37,5 мм. Цена кулера составляет 60 евро за стандартную версию и 70 евро за вариант с с контроллером ARGB-подсветки и пультом дистанционного управления.