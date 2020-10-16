Кулер Arctic Freezer 50 оценен в 60 евро

Компания Arctic пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью Freezer 50, которая совместима с процессорными разъёмами Intel LGA 115x, LGA 20xx и AMD Socket AM4. Новинка характеризуется двумя алюминиевыми башнями со 104 рёбрами, шестью U-образными теплопроводными никелированными трубками с прямым контактом, одним 120-мм вентилятором со скоростью вращения от 200 до 1800 об/мин, одним 140-мм вентилятором с диапазоном от 200 до 1700 об/мин, высотой 166 мм, массой 1160 граммов и пластиковым кожухом с ARGB-подсветкой. Большой радиатор накладывает ограничение в использовании модулей оперативной памяти высотой выше 37,5 мм. Цена кулера составляет 60 евро за стандартную версию и 70 евро за вариант с с контроллером ARGB-подсветки и пультом дистанционного управления.

Комментарии и отзывы Arctic Freezer 50
Обзоры:
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDЛучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Новости:
GELID SLIM SILENCE AM4 низкопрофильный кулер для сокета AMD AM4

GELID представила новый низкопрофильный кулер SLIM SILENCE AM4 для сокета AMD AM4. Благодаря своим размер...
Кулер Arctic Freezer 50 оценен в 60 евро

Компания Arctic пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью Freezer 50, которая совместима с п...
SilverStone IceGem AIO водяное охлаждение с красивым блоком ЦП

SilverStone представила систему жидкостного охлаждения для процессора "все в одном" IceGem AIO. Модельный...
Обзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE OnlineОбзор Corsair SCIMITAR RGB ELITE (CH-9304211). Лучшая мышка для World of Warcraft, Dota 2 и EVE Online
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
RTX 3080 и RTX 3090 в дефиците...
RTX 3080 и RTX 3090 в дефицитеНекоторое время назад в сети появилась информация о том, что новые видеокарты компании NVIDIA будут наход...
На смартфонах Google Pixel отключится ре...
На смартфонах Google Pixel отключится реКомпания Google решила отключить функцию ретуширования лица на телефонах Pixel по умолчанию, несмотря на ...
Подписчики PlayStation Plus получили две...
Подписчики PlayStation Plus получили двеКомпания Sony каждый месяц дарит подписчикам PlayStation Plus бесплатные игры. В августе принято решение ...
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюдж...
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджОколо месяца назад мы проводили тестирование ультрабюджетного смартфона ...
Представлен процессор Intel Core i9-1085...
Представлен процессор Intel Core i9-1085Компания Intel пополнила ассортимент процессоров 10-ядерной моделью Core i9-10850K, которую можно назвать...
Состоялся анонс беспроводной мыши Corsai...
Состоялся анонс беспроводной мыши CorsaiCorsair анонсировала беспроводную мышь Katar Pro Wireless. Мышь игровая и основана на беспроводной технол...
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb ...
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb На фоне общего распространения смартфонов, а также общего тренда с увеличением диагонали дисплея, планшет...
Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в ...
Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в Компания Huawei дала старт европейским продажам ноутбука MateBook X, который вышел в Китае в конце август...
Представлен объектив TTartisan 50mm F/1....
Представлен объектив TTartisan 50mm F/1.Китайский производитель TTartisan пополнил ассортимент мануальных объективов моделью 50mm F/1.4 для полно...
Call of Duty: Black Ops Cold War обеспеч...
Call of Duty: Black Ops Cold War обеспечФанаты Call of Duty наконец-то получили официальную информацию о Black Ops Cold War. Разработчик игры Rav...
В PUBG стартовал новый восьмой сезон...
В PUBG стартовал новый восьмой сезонРазработчики PUBG рады сообщить о том, что игра достигла 70 миллионов проданных копий и решила отпразднов...
Новое обновление Wear OS будет упором на...
Новое обновление Wear OS будет упором наКомпания Google объявила, что осенью будет OTA-обновление для Wear OS. ...
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкойОбзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor