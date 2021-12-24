Кулер Bitspower Phantom получил RGB-подсветку

Компания Bitspower представила процессорный кулер Phantom (BPA-PHSL-4H1T-DRGB), который ориентирован на игровые ПК на базе плат mini-ITX. Сообщается о поддержке чипов AMD AM4 и Intel LGA 1700/1200/115x, в том числе процессоров Intel Alder Lake Core 12-го поколения.

Новинка характеризуется башенной конструкцией, алюминиевым радиатором, четырьмя U-образными медными тепловыми трубками, контактирующими непосредственно с крышкой CPU, прижимной пластиной, которая служит как небольшой вспомогательный радиатор, 120-мм вентиляторов на гидродинамическом подшипнике с управлением посредством метода ШИМ (до 1800 оборотов в минуту) с воздушным потоком до 136 кубометров в час и показателем шума до 34 дБА, а также адресуемой подсветкой. Цена и дата начала продаж охладителя будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Bitspower Phantom
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