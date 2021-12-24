Кулер Bitspower Phantom получил RGB-подсветку

Новинка характеризуется башенной конструкцией, алюминиевым радиатором, четырьмя U-образными медными тепловыми трубками, контактирующими непосредственно с крышкой CPU, прижимной пластиной, которая служит как небольшой вспомогательный радиатор, 120-мм вентиляторов на гидродинамическом подшипнике с управлением посредством метода ШИМ (до 1800 оборотов в минуту) с воздушным потоком до 136 кубометров в час и показателем шума до 34 дБА, а также адресуемой подсветкой. Цена и дата начала продаж охладителя будут объявлены позже.