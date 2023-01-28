Кулер Noctua NH-L9a получил поддержку сокета AMD AM5

Noctua представила низкопрофильные процессорные кулеры NH-L9a-AM5 для процессоров AMD Ryzen. Он может легко охлаждать новые процессоры AMD (Ryzen 7900, 7700 и 7600) на низких оборотах при меньшем уровне шума. Новая версия AM5 основана на той же конструкции радиатора, которая обеспечивает превосходное низкопрофильное охлаждение для новейших процессоров AMD Ryzen. Высота кулера составляет всего 37 мм, что позволит использовать его в компактных корпусах. Специально разработанная система крепления SecuFirm2 для сокета AM5 упрощает установку. В комплект поставки входит 92-мм вентилятор NF-A9x14. Noctua NH-L9a-AM5 представлен в фирменной цветовой гамме, а также в версии chromax.black.

Низкопрофильный кулер NH-L9a-AM5 продается за 49,90 евро, а версия chromax.black за 59,90 евро.