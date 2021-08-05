Кулер Sapphire Nitro LTC разработан для сокета AMD AM4

Вместе с корпусом Nitro M01, компания Sapphire представила кулер Nitro LTC для охлаждения процессора.

Sapphire Nitro LTC разработан и совместим только для процессоров сокета AMD AM4. Кулер оснащен алюминиевым радиатором с пятью тепловыми трубками, покрытых никелем. Высота кулера составляет 314 мм, вес 680 граммов. Nitro LTC комплектуется 92 мм вентилятором с подсветкой ARGB, скорость вращения которого составляет от 450 до 4500 об/мин.

Sapphire Nitro LTC способен охладить процессоры с TDP не более 100 Вт, например: Ryzen 5 5600, Ryzen 5 3600X или Ryzen 7 3700X. В комплектацию входит термопаста.

Дата релиза и стоимость кулера не раскрыты.

Комментарии и отзывы Sapphire Nitro LTC
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