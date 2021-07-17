Кулер Thermaltake ToughLiquid Ultra оснащен вентилятором ToughFan Turbo

Компания Thermaltake представила системы жидкостного охлаждения ToughLiquid Ultra.

ToughLiquid Ultra представлены в варианте на 240 мм и 360 мм. СЖО оснащаются вентиляторами 120 мм ToughFan Turbo со скоростью вращения до 2500 об/мин. Водоблок оснащен 2,1-дюймовым поворотным ЖК-дисплеем. Медная опорная пластина обеспечивает высокую теплопроводность. С помощью ПО TT RGB Plus 2.0 можно мониторить температуру процессора, а также настроить изображение на дисплее.

Система охлаждения Thermaltake ToughLiquid Ultra совместима с разъемами LGA2066, LGA1200, LGA115x и AM4.

Стоимость систем охлаждения ToughLiquid Ultra не раскрыты.
Комментарии и отзывы Thermaltake ToughLiquid Ultra
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