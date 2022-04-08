Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиаторами NexXxoS HPE

Alphacool начала выпускать новые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Aurora и Eisbaer LT Aurora 360 AIO с высокопроизводительными 360-мм радиаторами NexXxoS HPE (High Performance Edition).

Модернизированный радиатор NexXxos HPE-30 имеет уплотненную внутреннюю структуру, что привело к увеличению количества водяных каналов и медных ребер, в конечном итоге новые кулеры теперь обеспечивают лучшую эффективность охлаждения. Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE и Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 совместимы с сокетами Intel: 1056/1155/1150/1151/1200/1700/2011/2011-3/2066 и AMD: AM4/TR4/sTRX4/sWRX8/SP3. Обе системы имеют цифровую адресуемую RGB-подсветку на водоблоке и на вентиляторах Rise Aurora.

Alphacool Eisbaer LT360 Aurora HPE и Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 доступны для заказа через сайт компании и у партнеров-реселлеров.
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