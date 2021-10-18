Кулеры нового поколения от Corsair для сокета Intel LGA1700

Компания Corsair представила новый кулер Corsair AIO который будет совместим с процессорами Intel Alder Lake и сокетом LGA1700.

В Instagram компания разместила короткий видеоролик, демонстрирующий, что ЖК-панель будет отображать прямую информацию о температуре кулера процессора и скорость вентилятора. Он также будет отображать анимированную графику, что характерно для кулеров этого типа.

Кулер крепится к радиатору с двумя вентиляторами с подсветкой ARGB. На тизерных изображениях кабели скрыты, но видно, что от насоса идет единственный плетеный кабель, который, скорее всего, спрятан там, где скрыты разъемы питания USB и вентилятора.

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