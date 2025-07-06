Квадратный смартфон iKKO Mind One получит чехол с ЦАП

Компания iKKO раскрыла новые подробности о своем необычном квадратном смартфоне Mind One, который скоро будет доступен для предварительного заказа. Итак, аппарат получит чехол с QWERTY-клавиатурой, 3,5-мм гнездом для наушников, Hi-Fi-ЦАП и креплением для ремешка. Также стало известно о наличии 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 2200 мАч и защитном сапфирового стекла у старшей модели Mind One Pro. Последняя, напомним, отличается предоплаченной картой e-SIM с доступом к ИИ-сервисам в 60 странах. Ранее сообщалось об одинарной откидной камере на базе CCD-сенсора, 4-дюймовом AMOLED-экране, корпусе с размерами 86:72:8,9 мм, одном слоте для карты nano-SIM, боковом сканере отпечатков пальцев, разъеме USB Type-C и предустановленной ОС Android 15.