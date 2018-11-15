Kyocera DuraForce Pro 2 - новейший надежный смартфон Verizon

Verizon Wireless выпустила совершенно новый прочный смартфон Kyocera DuraForce Pro 2. Устройство является надежным и долговечным в суровых условиях работы или в повседневной жизни. Имеет 5-дюймовый экран Sapphire Shield Display с разрешением 1920 x 1080 пикселей, который устойчив к царапинам.

Телефон защищен от пыли и воды, сертифицирован по IP68. Способен выдержать погружение на глубину до 2 метров в течение 30 минут. Кроме того, устройство оснащено защитой War Standard 810G от ударов, вибрации и может нормально функционировать при экстремальных температурах от -20 ° C до 60 ° C. Kyocera DuraForce Pro 2 обладает двойной основной камерой, сканером отпечатков пальцев, расположенном на боковой стороне, USB Type-C, батарею емкостью 3240 мАч с беспроводной зарядкой и мощными динамиками. Благодаря своей прочности Kyocera DuraForce Pro 2 значительно толще и тяжелее обычного смартфона. Размер 150,2 х 73,4 х 13,5 мм и весом 243 грамм. Для вашего спокойствия этот громоздкий телефон поставляется с гарантией 2-летнего производителя. Приблизительная цена $ 444.