LG 27GK750F-B порадовал характеристиками

Мы достаточно давно не слышали ничего интересного об игровых девайсах компании LG, да и вообще, если не брать рынок бытовой техники, данная компания не особо зажигает на рынке. Но, новый монитор LG 27GK750F-B, который компания анонсировала совсем недавно, вполне может стать яркой звездой производителя - за свои деньги это настоящий монстр для игр и киберспорта. Только частота обновления кадров в 240 Гц может порадовать, не говоря уже о других преимуществах вроде матрицы, дизайна и прочих мелких моментов. Да, данный монитор нам очень понравился и он выглядит именно так, как должен выглядеть монитор для настоящего заядлого геймера. Ждем релиза в России и тогда можно будет поговорить о возможностях продукта и оценить новинку в каких-то тестах. Пока что продукт очень круто смотрится, даже слишком я бы сказал.