LG 27UK650-W стоит очень дешево

Представлен один из самых доступных мониторов с 4К матрицей на рынке - его имя LG 27UK650-W и за него просят 550 долларов. Данный монитор дает вам диагональ в 27 дюймов, чего точно хватит для игровых задач, монтажа видео или чего-то в таком роде, разрешение составляет 4К, матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора и шикарной цветопередачей. Благодаря ровной матрице, стильному дизайну, отличным характеристикам и достаточно низкой стоимости, продукт вполне заслуженно называют одним из самых доступных мониторов на рынке в своем сегменте. Конечно, есть и более-менее приближенные по стоимости конкуренты, но зачем платить больше, когда уже есть все, что необходимо, еще и за адекватные деньги. Ждем релиза в России и тогда поговорим о стоимости для нашего региона. Будет ли монитор так доступен у нас?