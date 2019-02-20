LG 27UL550-W вышел с HDR10 и 4К

Только недавно я писал новость о том, что мониторы с разрешением 4К постепенно набирают популярность, как уже сейчас можно смело говорить, что это новый стандарт. Например, анонсировали монитор LG 27UL550-W — 27 дюймов диагональ, разрешение 4К, есть поддержка технологии HDR10, есть стильный дизайн и вполне адекватная стоимость. Для большинства пользователей этого будет предостаточно, чтобы вы вообще не думали о покупке чего-то еще более современного в течение весьма длительного времени. И в этом заключается сильная сторона новинки. LG 27UL550-W позволяет вам купить монитор и не думать об обновлении в течение нескольких лет, что весьма важно для экономии бюджета. Не каждый же может себе позволить каждый год менять монитор на новый.