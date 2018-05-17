LG 29WK500 с соотношением сторон 21:9...

Официально представлен игровой монитор LG 29WK500, который имеет громадное соотношение сторон 21:9. Стоит сказать, что обычно такое соотношение делают для мониторов, на которых потом фильмы смотрят, а не в игры играют, но здесь производитель решил пойти другим путем. Что можно сказать про игровые задатки устройства — разрешение 2560 на 1080 точек, это не 2К, а скорее растянутый FullHD формат, так что в ваших любимых играх все будет очень хорошо с производительностью. Углы обзора приличные, качество цветопередачи тоже порадует, плюс это LG — компания плохих мониторов не делает. Будет ли это лучшим решением для игр? Нет, это вариант для тех, кто любит фильмы и сериалы, но иногда играет в игры и хочет получить что-то среднее за небольшие деньги. Стоимость пока что не оглашается.