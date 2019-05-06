LG 34GL750 вас разочарует

В последнее время производители напрочь отказались выпускать FullHD мониторы и ушли в сторону 2К и 4К. И если 4К еще можно назвать достаточно дорогим удовольствием, то вот 2К мониторы уже не кажутся такими уж дорогими и недоступными, хотя качество картинки у них на голову выше, чем у любого FullHD. Тем не менее, некоторые бренды продолжают выпускать устаревшее разрешение и прятать его под видом 2К, продавая за какие-то немыслимые деньги. Например, на рынок вышел новый монитор под названием LG 34GL750, у которого диагональ составляет 34 дюйма, а разрешение достигает 2560 на 1080 точек. То есть, это полноценный игровой монитор с соотношением сторон 21:9. Но это то же самое FullHD разрешение, которое просто растянули, а не 2К картинка.