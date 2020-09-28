LG 34GP83A-B изогнутый 34-дюймовый монитор с Nano IPS панелью

Компания LG представила новый изогнутый монитор с Nano IPS панелью. 34-дюймовый монитор предлагает разрешение 1440p. Время отклика составляет 1 мс, а частота обновления экрана 144 Гц с широкими углами обзора 178 градусов.

10-битная панель имеет коэффициент контрастности 1000: 1 и яркость 400 кд/м2, покрывая 98% широкой цветовой гаммы DCI-P3. Монитор откалиброван по цвету с завода. LG 34GP83A-B сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400. Также есть различные функции которые улучшают изображение.

На задней панели расположены два разъема HDMI, порт DisplayPort, разъем 3,5 мм для аудиовыхода, два порта USB.

Подставка монитора позволяет регулировать высоту и наклон, есть поддержка VESA 100 на 100 мм.

Предзаказ на монитор LG 34GP83A-B открыт, его стоимость составляет 999.99 долларов.
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