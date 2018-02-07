LG 38WK95C-W за 1500 баксов

Официально анонсирован монитор LG 38WK95C-W, который встретили пользователи достаточно прохладно. Дело в том, что стоит монитор 1500 долларов и это достаточно дорого даже при учете бренда, диагонали и разрешения. Да, в названии монитора значится цифра 38, однако реальная диагональ составляет 37,5 дюймов, матрица построена по технологии IPS и сильно проигрывает VA аналогам с более высокой яркостью и лучшими показателями контраста. Да и разрешение здесь не 4К, а что-то среднее - 3840 на 1600 точек. Естественно, при стоимости в 1500 долларов хочется получить более крутые характеристики и наслаждаться настоящим 4К разрешением. И, конечно, 60 Гц для монитора 2018 года - странное решение, которое отталкивает многих от идеи покупки этого монитора. Аналогов на рынке масса, по более доступной цене.