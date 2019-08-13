LG Display делает упор на премиальный рынок

Представители компании LG Display сообщили о том, что совсем скоро будут делать упор на премиальные дисплеи и это позволит компании поднять уровень прибыли на совершенно новый уровень. Пока что компания использует некоторые свои фирменные технологии только в экранах для смартфонов, тогда как для коммерческого рынка с большими панелями такие технологии не подходят из-за сложности в плане производства. Но, новые мощности компании позволят выпускать и новые большие панели с данными технологиями, что крайне выгодно скажется на продажах и общей прибыли. Для обычного пользователя это ничего не значит, но в целом для рынка дисплеев LG Display планирует сделать большой подарок. Будем следить за изменениями на данном рынке.