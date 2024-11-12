LG Display представила гибкий дисплей нового поколения

Компания LG Display совсем недавно представила новую версию своего уникального растягиваемого дисплея, улучшив его эластичность и прочность до совершенно нового уровня. Прототип, изначально представленный в 2022 году, мог растягиваться лишь на 20% — с 12 до 14 дюймов, но новая версия увеличивает этот диапазон до 50%, расширяя дисплей с 12 до 18 дюймов без повреждений. Это открывает широкие возможности для установки экранов на поверхностях с нестандартной формой. Такого результата LG Display добилась благодаря новой структуре проводки и улучшенной силиконовой подложке, напоминающей материал, из которого изготавливают контактные линзы. В дисплее используются микро-светодиоды, которые обеспечивают разрешение 100 пикселей на дюйм и отображают полный диапазон RGB-цветов.

Компания также утверждает, что дисплей можно многократно растягивать, вплоть до 10000 раз, при этом он сохраняет качество изображения даже при воздействии экстремальных температур и внешнего физического воздействия. И хотя гибкие дисплеи уже применяются в складных смартфонах и ТВ, которые сворачиваются, LG Display пока не раскрыла конкретные коммерческие решения для своей новой технологии. Тем не менее, компания ожидает, что такие экраны могут быть полезны, например, в носимых устройствах, интегрированных в одежду, или в информационно-развлекательных панелях автомобилей, которые смогут адаптироваться к изгибам и форме приборной панели, не ограничивая дизайнерские решения интерьера.
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