LG Electronics показала уникальный монитор

Длительное время геймеры жаловались на то, что получить время отклика на мониторе в 1 мс можно только на матрицах типа TN, которые существенно проигрывают в плане уровня цветопередачи, углов обзора и так далее. А ведь если вы играете в соревновательные шутеры и хотите получать максимум скорости реакции, то без этой скорости в 1 мс вам будет очень тяжело работать. Теперь компания LG Electronics выпустила первую IPS матрицу, которая может похвастаться достаточно высоким качеством картинки при наличии 1 мс времени отклика. Это действительно прорыв, ведь раньше ничего такого вы не могли получить при всем своем желании и большом количестве денег. Осталось только подождать первый монитор, который получит новую матрицу, и изучить его возможности.