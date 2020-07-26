LG Electronics создала светодиодный кинотеатр без проектора LG Cinema

LG Electronics продолжает раздвигать границы и ошеломлять любителей кинотеатров. Первый в мире кинотеатр с революционной технологией LED Cinema Display и Dolby Atmos был открыт на Тайване. LG и Dolby Laboratories тесно сотрудничали, в итоге компании соединили медиа-сервер Dolby со светодиодным дисплеем LG Cinema. LG Cinema создает еще более захватывающий опыт и делает посещение фильмов запоминающим и волшебным. LG LED Cinema обеспечивает более четкое и равномерное представление изображения на всем экране. Надеемся, что в будущем, такие кинотеатры будут по всему миру.