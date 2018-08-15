LG G6 получил режим Super Bright Camera из LG G7

Компании LG выпустила обновление для прошлогоднего флагмана LG G6, которое серьезно улучшает фотовозможности его камеры. Речь идет о режиме Super Bright Camera, при котором датчик изображения захватывает информацию из четырех соседних пикселей, что позволяет сделать более светлое фото. Также светодиодная вспышка тыльной камеры теперь используется для серийной съемки и GIF-анимаций. Помимо прочего, обновление включает июльскую заплатку системы безопасности.

Напомним, что представленный в феврале прошлого года LG G6 получил 5,7-дюймовый дисплей FullVision с разрешением QHD+ (1440:2880 пикселей), 13-Мп двойную основную камеру, 5-Мп фронтальную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной расширяемой памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев, ЦАП Quad DAC, а также аккумулятор на 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.