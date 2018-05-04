LG G7 ThinQ не вызвал фурора

Флагманский смартфон LG G7 ThinQ только вчера анонсировали, а сегодня уже пользователи говорят о том, что конкуренты сильно проигрывают по всем параметрам. Действительно, здесь крутой дисплей, он очень яркий и сочный, качественная камера, производительная начинка. Но, большинству пользователей нужно не это и именно по этой причине новинка не будет пользоваться таким спросом, как Samsung или Apple со своими флагманами. Дело в том, что потенциальные пользователи хотят покупать брендовые девайсы и получать от них не только характеристики, но и престиж. То есть, берете себе iPhone X и все обращают на это внимание, тогда как LG G7 ThinQ такого фурора не производит. Не будем забывать, что сейчас каждый второй покупает смартфон ради привлечения внимания, в этом новинка сильно проигрывает.