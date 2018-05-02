LG G7 ThinQ показали на официальных фотографиях

Появились официальные изображения смартфона LG G7 ThinQ, который понравился фанатам даже больше, чем те изображения, что ранее были слиты в сеть. Оказалось, что производитель действительно позаботился про дизайн своего устройства и теперь новинка вполне может конкурировать с другими флагманами на рынке. Конечно, дизайн не так важен, как производительность устройства или камера, например, но если вы хотите получить от своего девайса максимум, то G7 обязан удовлетворить все ваши потребности. Это продукт флагманского уровня, сюда точно поставят топовый процессор, хорошую камеру и прочие мелкие преимущества, которые откроют дорогу в мир игр и развлечений. Думаю, фанаты уже ждут анонса и если производитель не оплошает, то на рынке появится минимум один новый игрок. Ждем, когда это случится официально.