LG G7 ThinQ выдают за уникальный девайс

Компания LG поразила всех заявлением о том, что монобровь в G7 ThinQ является их личным изобретением, а не копией iPhone X. По словам главы компании, данный элемент дизайна смартфона рассматривался ими уже очень давно, задолго до релиза яблочного флагмана, но дело до реализации идеи дошло только сейчас. Это выглядит настолько смешно, насколько вообще возможно — до Apple никто даже и не рыпался выпускать смартфоны с бровью в верхней части экрана, да и после релиза iPhone X LG выпустила массу своих устройств, но бровь добавили лишь в данном флагмане. Почему мне кажется, что LG лучше бы просто промолчать в данной ситуации, а не пытаться выставить скопированную фишку другой компании за личную разработку? Всем и так понятно, что бренды просто копируют яблочный флагман, без зазрения совести.