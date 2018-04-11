LG G7 показали на рендерах

В сети появилась информация о новом флагманском смартфоне компании LG. Пока что говорить с уверенностью, что это именно тот флагман, который компания будет выпускать, никто не может. Вполне возможно, что это какой-то фейк из интернета от дизайнеров, которые целыми днями рисуют новые рендеры LG G7. С другой стороны, до релиза новинки осталось не так много времени, значит можно и поверить в слитую информацию. Здесь уже каждый для себя решает что ему больше подходит, но новинка на данных изображениях выглядит вполне презентабельно. Думаю, фанатам компании смартфон понравится, да и эта вставка черная в верхней части экрана тоже кажется вполне уместной и адекватной. Будем надеяться, что продукт скоро анонсируют и что у него будет нормальная стоимость, а не так, как модно стало делать.