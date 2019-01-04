Ходят слухи о том что LG G8 будет поставляться с новыми динамиками SoD «звук на дисплее».

Технология передачи звука на основе проводимости по дисплею не считается новой - Xiaomi впервые представила линейку Mi MIX с проводящим динамиком под дисплеем. Компания Samsung также продемонстрировала концептуальный дизайн, в котором использовались динамики с материальной проводимостью. Динамик получил широкое распространение в современных OLED-телевизорах, а Sony и LG приняли передачу звука с проводимостью кадров в тонкостенных телевизорах. Тем не менее, технология еще не была успешно доделана до масштабов смартфона и коммерчески реализована на основной арене. Такие производители, как корейская Pantech и японская Kyocera, экспериментировали с проводящим звуком почти десять лет назад, до появления эры смартфонов. Однако раньше целью было улучшение слышимости в местах скопления людей и улучшение слуховых возможностей для людей с нарушениями слуха.