LG K30 за 9 долларов в месяц

Мобильный телефон LG K30 официально анонсировали, но он не несет какого-то особого интереса для потенциальных покупателей в мире. Дело в том, что стоимость смартфона составляет 225 долларов — это весьма дорого даже если учитывать, что производитель остаточно известный и у него есть своя аудитория фанатов. Для США этот смартфон кажется более привлекательным — всего за 9 долларов в месяц вы получите этот гаджет по контракту. За 24 месяца вы выдаете всю стоимость устройства, тем самым сэкономив деньги и получив крутой смартфон для звонков и общения. Так есть смысл покупать новинку, во всех остальных ситуациях лучше посмотреть на китайские смартфоны, у которых явно больше производительности и экраны более качественные. Посмотрим, как в итоге покажет себя новинка на мобильном рынке.