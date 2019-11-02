LG OLED получат поддержку технологии NVIDIA G-SYNC

LG Electronics USA объявила, что OLED-телевизоры 2019 года получат обновление прошивки, что обеспечит потрясающий игровой процесс с помощью технологии NVIDIA G-SYNC. Совместимость с NVIDIA G-SYNC будет доступна для серий E9 (65 и 55 дюймов) и C9 (77, 65 и 55 дюймов), а также для моделей LG OLED-телевизоров серии B9 (65 и 55 дюймов) в ноябре.

Благодаря поддержке, совместимой с G-SYNC, OLED-телевизоры LG будут обеспечивать самый плавный и захватывающий игровой процесс без мерцания, разрывов или заиканий, характерных для большинства дисплеев. Геймеры давно ценят OLED-телевизоры LG за их исключительное качество изображения, низкую задержку на входе и сверхбыстрое время отклика.

Добавление поддержки G-SYNC Compatible позволяет геймерам с графическими процессорами GeForce RTX 20-Series или GTX 16-Series в полной мере насладиться исключительной отзывчивостью и оптимизированными визуальными эффектами на больших OLED-телевизорах LG от 55 дюймов до 77 дюймов.