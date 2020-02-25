LG Q51 получит тройную камеру и процессор MediaTek Helio P22

Компания LG анонсировала новый бюджетный смартфон LG Q51.

Новинка получила 6.5 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и каплевидный вырез для 13 мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера получили три модуля: где главный сенсор на 13 Мп, ее дополняет широкоугольный объектив на 5 Мп и сенсор глубины на 2 Мп.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22 в паре с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4000 мАч.

Ещё новинка получила поддержку технологий DTS:X 7.1, корпус защитой MIL-STD-810G и отдельную кнопку для запуска Google Assistant. Работать будет новинка на операционной системе Android 10. Продаваться будет новинка за 260 долларов.