LG Q9 готовится к запуску

Корейская компания в скором времени запускает телефон LG Q9, об этом свидетельствуют появившиеся в сети снимки, на которых показана передняя часть устройства, огромный высокий дисплей и клавиши с обеих сторон по бокам.

LG Q9 имеет сходство с LG G7 Fit, это означает, что LG готовит свое первое устройство серии Q скопированное с G-телефона. Новинка предположительно получит 6.1 - дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев на задней панели.Кроме этого смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 660, 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб или 64 Гб дополнительной памяти. Цена новинки не пока что не озвучивается.