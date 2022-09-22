LG Rollable готовят к полноценному релизу

В прошлом году на выставке CES 2021 компания LG официально показала свой смартфон LG Rollable, который, конечно же, на деле оказался просто прототипом. Смартфон, экран которого можно скручивать для уменьшения диагонали, тогда всем показался просто интересной новинкой, которая никогда не попадёт в продажу, но на деле всё оказалось немного иначе. Дело в том, что LG Rollable, если верить инсайдерам, активно тестируется внутри компании — инженеры довольны прочностью гибкого дисплея и сейчас дорабатывают последние штрихи, чтобы показать полноценный прототип за вполне приличные деньги. Да, сейчас у нас нет точной информации в отношении этого вопроса, но если смартфон действительно представят, то это будет настоящий прорыв на рынке мобильной электроники.

Стоит отметить, что LG Rollable представляет собой конструкцию обычного смартфона, который при желании можно увеличить до габаритов планшета. Это достаточно необычное решение, так как на рынке есть только складные смартфоны и не более того, но в LG решили пойти своим путем. И, конечно, это выглядит не совсем реалистично, но в сети есть несколько слитых фото, на которых смартфон выглядит вполне привлекательным решением. Вопрос только в надежности конструкции с течением времени, а также какой будет стоимость такого продукта. Это на самом деле важно, так как если гаджет будут продавать за пару тысяч долларов, то его просто никто не купит. Будем ждать новостей от самой компании в ближайшее время.