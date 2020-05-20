LG Stylo 6 с поддержкой стилуса

В последнее время диагональ дисплея смартфонов весьма активно растет, позволяя пользователю наслаждаться просмотром фильмов или сериалов с максимальным комфортом. Однако в данной ситуации идеальным решением является еще и стилус, который даст возможность удобнее управлять мелкими деталями на такой диагонали. И при разработке нового смартфона LG Stylo 6 авторы продукта решили, что стилус не только нужен, но и крайне необходим. Благодаря ему пользователь сможет делать заметки, обрезать какую-то информацию на рабочем столе и так далее. Выглядит решение очень даже привлекательно, вопрос только в стоимости гаджета и других преимуществах данного устройства. Ведь на одном этом бонусе привлечь аудиторию не выйдет точно.