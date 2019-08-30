LG UltraGear 27GL850 IPS с 1 мс

2019-08-30, Автор - Ramil; Продукт - LG; [41]
LG UltraGear 27GL850 появился в продаже в Германии.

Новый игровой монитор с 27-дюймовым Nano IPS дисплеем и разрешением 2560 x 1440 пикселей. Время отклика 1 мс. Дисплей покрывает 95% цветового пространства DCI-P3, а так же имеет поддержку HDR 10.

Монитор понравится геймерам, его частота обновления 144 Гц.

Данная модель поддерживает технологии G-sync от NVIDIA и Adaptive Sync.

Подставка регулируется по высоте, имеет функцию наклона.

На задней панели расположились HDMI и DisplayPort, а так же USB-концентратор.

LG UltraGear 27GL850 доступен по цене 579 евро.

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