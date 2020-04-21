LG UltraGear 34GN850-B привлекает изогнутым дисплеем

Рынок изогнутых мониторов уже довольно давно умер, так как геймеры не спешат отдавать свои деньги за весьма дорогие устройства. Зачем платить за изогнутый монитор, если можно купить обычный за гораздо меньшую сумму и получать от него огромное море удовольствия и радости. Тем не менее производители продолжают выпускать мониторы с таким дисплеем в надежде, что они вдруг станут популярными. К примеру, сейчас в релиз отправился монитор LG UltraGear 34GN850-B, который обладает приличной диагональю в 34 дюйма и может похвастаться привлекательным дизайном корпуса. С другой стороны, стоит понимать, что за этот монитор запросят приличную сумму денег, хотя у продукта, мягко скажем, ничего удивительного «под капотом» нет. Обычный монитор.