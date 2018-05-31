LG V35 ThinQ не удивил фанатов

Некоторое время назад компания LG говорила о том, что будет уменьшать количество выпускаемых смартфонов для того, чтобы сделать упор на качество, а не количество. Тем не менее, проблема осталась — буквально недавно производитель показал новый флагман, а теперь вот LG V35 ThinQ вышел в свет. Смартфон весьма неплохой, у него имеется масса возможностей для привлечения внимания пользователя, он выглядит стильно и дорого, но мы уже начинаем путаться. Проблема в том, что вот вы покупаете флагман данной компании, отдаете приличную сумму денег, а через месяц компания выпускает еще один флагман, который чуть лучше вашего. Бежать в магазин за новинкой уже никто не станет, но ощущения будут не очень приятные. Все же, когда покупаешь флагман, то хочешь быть выше в плане технологий и всего остального.