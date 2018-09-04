LG V40 ThinQ выйдет с пятью камерами

В последнее время производители мобильных телефонов стали активно работать в направлении повышения диагонали дисплея. Например, вот появилась информация о том, что LG V40 ThinQ получит дисплей с диагональю 6,4 дюйма. Это шикарная диагональ, позволяющая вам с комфортом смотреть фильмы, играть в игры или просто пользоваться интернетом. Разрешение будет представлено в формате QHD+, так что за плотность пикселей переживать не стоит. Хотя, мы и не переживали. Отдельно стоит похвалить компанию за установку сразу трех камер на тыльной панели — они все получили разную диафрагму и это позволяет делать шикарные снимки. Будем с большим нетерпением ждать релиза данного смартфона, чтобы оценить возможности продукта и рассказать вам все самое интересное. И, конечно, хочется сравнить устройство с конкурентами.