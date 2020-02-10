LG V60 ThinQ получит ёмкий аккумулятор на 5000 мАч

В просторах интернета и социальных сетей, появились промо изображения нового флагманского смартфона V60 ThinQ компании LG.

Судя по изображению, смартфон LG V60 ThinQ оснастят четырьмя микрофонами.

Ещё на изображении видно что за автономность флагмана будет отвечать ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. На задней части также видно что основная камера получит четыре модуля.

По слухам, LG V60 ещё получит дисплей на 6.7 дюймов с каплевидным вырезом и разрешением 2K. За производительность флагмана компаний LG будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом 5G.

Когда представят флаг и сколько он будет стоить, к сожалению не известно.