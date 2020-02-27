Смартфон с двойным экраном LG V60 ThinQ

Компания LG представила свой флагманский смартфон LG V60 ThinQ. Он будет оснащен процессором Snapdragon 865. 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти для хранения файлов. Устройство будет поддерживать сети 5G.

6,8 дюймовый FHD + POLED экран с высокой частотой обновления. Аксессуар LG Dual Screen идентичен первичному дисплею и может быть прикреплен и отсоединен по желанию. Производитель оборудовал смартфон четырьмя камерами. На лицевой стороне есть селфи-камера.

Есть разъем для наушников в паре с 32-битным Hi-Fi Quad ЦАП. Пользователю доступен сканер отпечатков пальцев и датчик ToF. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает Qualcomm Quick Charge 4.0 и беспроводную зарядку. Подключения включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0. Смартфон будет доступен в белом и синем цвете.